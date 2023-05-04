النـزاهة: إجابة المبلغين عن حالات الفساد عبر الرقم المجاني 154

2023/05/04 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعـلنـت هيـئـة النزاهـة الاتـحاديَّة، اليوم الخميس، تجهـيز مُديـريَّات ومكاتب التحـقـيق التابعـة لهـا في المحافظات كافة بخطوطها الساخنة للرقم المُختصر المجانيّ 154 للتبليغ عن حالات الفساد.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاتصالات الهاتفيَّة الخاصَّة بالشكاوى والبلاغات عن قضايا الفساد الإداري والمالي ضمن نطاق كل محافظة سيكون على مدار 24 ساعة، إذ ستتمُّ إجابة المُتَّصلين عبر مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، وضمن الرقعيَّة الجغرافيَّة للمُتَّصلين".

واشارت الى أن "الهيئة أهابت بالمواطنين الكرام التعاون معها في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، سواءٌ ما يتعلق بالرشى والمساومة والابتزاز، أو الاختلاس وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيَّات ومخالفة الواجبات الوظيفيَّة وغيرها سواء بالرقم المجاني، أوعبر الخط الساخن بالرقـم (07718888854)،المُخـصَّص لتلقّي الاتصالات من جميع المحافظات، ومن خارج العراق وفقاً لآلية الدفع المسبق".

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