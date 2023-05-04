وزير الإعمار: العراق بحاجة إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية



وزير الإعمار: العراق بحاجة إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية
2023/05/04 | 15:12 - المصدر: المورد نيوز
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