2023/05/04 | 15:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النـزاهة: إجابة المبلغين عن حالات الفساد عبر الرقم المجاني 154 حسب رقعتهم الجغرافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/04 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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