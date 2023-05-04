2023/05/04 | 15:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mMkQhgAhIBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو الكابتن نزار محروس يعقد مؤتمراً صحفياً حول استعدادات النادي للدوري العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو الكابتن نزار محروس يعقد مؤتمراً صحفياً حول استعدادات النادي للدوري العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).