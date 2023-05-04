2023/05/04 | 15:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس ائتلاف...

ظهرت المقالة السوداني والمندلاوي: أهمية الإسراع في انجاز القوانين المهمة ومنها قانون الموازنة أولاً على المسلة.

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