استدعاءات جديدة بشأن أزمة مباراة المصافي والميناء

2023/05/04 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط تستمع لأقوال مدرب المصافي علي مجيد بشأن تصريحاته بوجود تلاعب بنتيجة مباراة المصافي والميناء في ختام دوري الدرجة الاولى.وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، باشرت اليوم الخميس، في الاستماع إلى أقوال مدربِ المصافي علي مجيد، والمتعلقة في مباراةِ […]

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