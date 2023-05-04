2023/05/04 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان: أعلنت و كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، القبض على رجل وزوجته اثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ150 الف دولار بالانبار.وذكرت الوكالة في بيان ورد الى الزمان، ان “مفازر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية العراقية تعتقل رجلا وزوجته اثناء محاولة بيع طفليهما بالانبار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية العراقية تعتقل رجلا وزوجته اثناء محاولة بيع طفليهما بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).