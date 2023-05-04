2023/05/04 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود من وحدة من الحرس الوطني الأوكراني يتدربون قرب كييف في 3 أيار/مايو 2023.© ا ف ب/AFP سيرغي شيستاك كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت أوكرانيا الخميس أنّها أسقطت خلال الليل 18 مسيّرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد غداة اتّهامات وجّهتها موسكو لكييف بشنّ هجوم بمسيّرتين مفخّخيتن على الكرملين لاغتيال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف : أسقطنا 18 من أصل 24 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف : أسقطنا 18 من أصل 24 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).