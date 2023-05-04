تتويج الملك تشارلز الثالث في أستراليا.. دور الملكية يثير الجدل دائما

2023/05/04 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الملك تشارلز الثالث (يسار) مستقبلا رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي في قصر باكينغهام في لندن في 2 أيار/مايو 2023.سيدني (أ ف ب) – لا يثير تتويج الملك تشارلز الثالث اهتماما كبيرا في استراليا، الدولة العضو في الكومنولث، حيث يتركز النقاش أكثر على الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية التي كانت تحت القمع في ظل […]

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