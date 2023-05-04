مجلس النواب يصوت ويقرأ مشاريع أربعة قوانين

2023/05/04 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب خلال جلسته اليوم الخميس التي ترأسها الرئيس محمد الحلبوسي، التصويت وقراءة مشاريع أربعة قوانين.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012

كما أنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام الى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012

وأنهى البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 1990

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