2023/05/04 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، انهاء تكليف 83 مستشارا من مهامهم. وحصل /المركز الخبري الوطني/، على وثائق تحمل توقيع الدليمي، تضمنت ما يلي:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



محافظ الانباء ينهي تكليف 83 مستشاراً له المركز الخبري الوطني.

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