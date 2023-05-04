برعاية وحضور السيد الوزير .. وزارة الداخلية تحتفل بأسبوع المرور

2023/05/04 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برعاية وحضور معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، نظمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاحتفالية الخاصة بأسبوع المرور، بحضور السادة وكلاء وزارة الداخلية وعدد من القادة والمديرين العامين في الوزارة.



وبين السيد وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها في الحفل أن وزارة الداخلية تحتفل اليوم ومعها أبناء شعبنا الكريم بمناسبة أسبوع المرور، هذا الجهاز العريق الذي أخذ على عاتقه مهمة صعبة وتقديم خدمة عامة.وأضاف السيد الوزير أن مديرية المرور بملاكاتها من الضباط والمنتسبين على اختلاف مراتبهم تحملت كثيراً من الأعباء النفسية والمعنوية، فهي المؤسسة التي تمارس دورها الوطني على مدار الساعة ولا تتخلف عن تأدية واجباتها في كل الظروف، مؤكداً سيادته أنه ومنذ اللحظات الأولى التي تسلمنا فيها مهمة وزارة الداخلية عملنا على وضع استراتيجية جديدة لعمل مديرية المرور ودعمها، ولم يقتصر ذلك على مستوى الخدمة بل حرصنا ومن خلال دعم السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني على تخفيض الرسوم المالية المفروضة على استخراج الوثائق والخدمات المرورية وبذل قصارى الجهود للتخفيف عن كاهل مواطنينا الكرام، كما وجه السيد الوزير قادة الوزارة بالنزول الى الشارع وتقديم الهدايا والتهاني الى رجال المرور بهذه المناسبة العطرة.موصياً سيادته بالاحترام الكامل للمواطن في الشارع وعدم التصرف معه على أساس الانفعالات واعتماد القانون فيصلاً في التعامل مع الجميع؛ هذا وشهد الحفل تكريم نخبة من ضباط المرور المتقاعدين، وتكريم نخبة من رواد الفن العراقي ورياضيين، فيما تم إهداء درع الوفاء الى معالي وزير الداخلية من قبل السيد مدير المرور العام.

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