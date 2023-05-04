الاعمار: العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن

2023/05/04 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، الخميس، عن حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، فيما قدم شرحا لموازنة وزارته الى اللجنة المالية النيابية.

وذكر اعلام البرلمان في بيان "استمرارا لبرنامجها في انجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية استضافت المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها صباح اليوم الخميس، وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني والوفد المرافق، لمناقشة الموازنة التشغيلية والاستثمارية المعدة من قبل الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025".

وشدد رئيس اللجنة على "ضرورة الاطلاع على خطة الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وقدرتها للانفاق خلال فترة معينة لتنفيذ المشاريع المهمة، ومعرفة نسبة الصرف المالي للسنة الحالية مقارنة مع مصروفات السنوات السابقة"، مؤكدا "أهمية ايجاد الافكار والرؤى في ادارة الاموال وتصب بمصلحة البلد".

واستفسرت اللجنة عن "تمويل المشاريع اهمها مشروع الطريق الحلقي، وانشاء الطرق الدولية وصيانتها وبناء الجسور ، في سبيل السيطرة على الحركة المرورية وفك الاختناقات، فضلا عن خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع القروض المستمرة، والمشاريع الوزارية وتوزيعها على المحافظات والتعامل معها في تقديم الخدمات، اضافة الى ضرورة تفعيل ملف الجباية مقابل الخدمة لتعظيم واردات خزينة الدولة".

وأكدت "دعمها لعمل الوزارة في كل ما يخدم مصلحة البلد، فضلا عن طريق بغداد المسيب المحوري، ومشروع مجاري الديوانية، كما جرى التأكيد على اختيار الشركات الرصينة لاحالة المشاريع الخدمية اليها".

واستعرض وزير الاعمار "خارطة الموازنة التي تعدها الوزارة، ورسم السياسة العامة والمعايير المتعبرة ونظرية سد الفجوة بين المناطق في تنظيم البنى التحتية، واعادة الاعمار"، مؤكدا "ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق العمل على انجاز المشاريع المتوقفة".

وكشف ريكاني عن "حاجة العراق الى انشاء 3 مليون وحدة سكن حسب وزارة التخطيط، للمساهمة في حل ازمة السكن، مع انشاء مدن جديدة وتهيئة البنى التحتية وتعبيد الطرق كاشفا عن مشروع ازدحامات بغداد وانشاء الطرق الدولية والجسور وصيانتها".

ولفت وزير الاعمار والاسكان الى "ارتفاع نسبة تسرب المياه في مدينة سامراء الى (‎%‎60) مما يؤثر على عملية اتمام مشروع مجاري المدينة، اضافة الى ادراج مشروع طريق دولي بغداد كوت وبقية المداخل".

وأشار البيان الى أن "تخصيصات الوزارة للموازنة الجارية نسبة(‎%‎24) من اجمالي التخصيصات، فيما بلغت نسبة الموازنة الاستثمارية (‎%‎76) من اجمالي التخصيصات المالية للوزارة، مشتملة على استمرار الاقتراض لمشاريع مجاري عدد من المناطق، ومشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة، وانشاء مطارات مختلفة لصالح سلطة الطيران المدني".

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