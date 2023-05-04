أمريكا ترد على اتهامها بمحاولة اغتيال بوتين وتوضح موقفها من استهداف القادة شخصيا

2023/05/04 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، على ضلوع واشنطن في الهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين، واتهم المتحدث باسم بوتين بالكذب، وذلك عبر برنامج "This Morning" عبر CNN

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