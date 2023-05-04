2023/05/04 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن جريمة قتل فتاة لوالدتها في نينوى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الشرطة القت القبض على فتاة من مواليد 2009 قتلت والدتها بمسدس والدها في حي القدس بالموصل".

واضاف أن "الفتاة ادعت انها نفذت الجريمة بطلب من الضحية بسبب الظروف العائلية الصعبة والمشاكل التي تمر بها العائلة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمسدس والدها.. فتاة مراهقة تقتل والدتها في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمسدس والدها.. فتاة مراهقة تقتل والدتها في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).