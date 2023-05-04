2023/05/04 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

كشفت إدارة شركة البصرة، اليوم الخميس، عن قرار شركة "اكسون موبيل" بالانسحاب من حقل غرب القرنة1 جنوبي البلاد.

وقال معاون مدير عام الشركة لشؤون جولات التراخيص حسن محمد حسن لـ(بغداد اليوم) إن" اكسون موبيل لديهم سياسة خاصة بتوزيع رؤوس أموالهم وعليه قرروا المغادرة بشكل اولي".

وأضاف أن "نفط البصرة تريد حفظ استحقاقها كشركة وعليه هناك مساع لشراء حصتهم في الحقل".

وأشار الى أن عملية الشراء "وفق عقد الخدمة الذي فيه فقرات"، مبينا أن "الشركة تهيكل عملية الانسحاب، وبقي القليل لإتمام عملية شراء الحصة واتمام عملية انسحابهم".

وفي كانون الثاني 2022، أعلن وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالاستحواذ على حصة" اكسون موبيل " في حقل غرب القرنة 1 الذي يعد أحد الحقول العملاقة في البلاد.

ويعد حقل غرب القرنة 1 من أكبر حقول النفط العراقية وبه احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز الـ 20 مليار برميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة تكشف عن انسحاب "اكسون موبيل" من حقل غرب القرنة 1) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة تكشف عن انسحاب "اكسون موبيل" من حقل غرب القرنة 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).