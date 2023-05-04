2023/05/04 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفت الولايات المتحدة الأمريكية تورطها في هجمات الطائرات المسيرة على...

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).