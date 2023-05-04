2023/05/04 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن استضافة أربع وزارات مهمة خلال...

ظهرت المقالة المالية النيابية: ستتضح رؤية التصويت على الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين أولاً على المسلة.

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