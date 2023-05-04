2023/05/04 | 16:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: نحصل على نحو 50% فقط من إيرادات الفرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/04 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: نحصل على نحو 50% فقط من إيرادات الفرات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: نحصل على نحو 50% فقط من إيرادات الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).