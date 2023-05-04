2023/05/04 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jhHLV43eokQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصميدعي: عملية استهداف الكرملين بالدرونز ساذجة للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصميدعي: عملية استهداف الكرملين بالدرونز ساذجة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).