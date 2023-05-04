جبار ياور : سنجار منطقة معقدة اقليماً و داخلياً و دولياً

2023/05/04 | 17:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار قال الفريق جبار ياور في لقاء تلفزيوني ان منطقة سنجار تعد من المناطق المعقدة إقليما و دولياً و داخلياً و تتعدد فيها الصراعات.و كشف ياور ان،”هناك صراع كردستاني داخلي على قصاء سنجار يليه صراع عراقي كردي و يليه صراع اقليمي ايراني تركي و صراع بين العمال الكردستاني و تركيا بالإضافة …

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