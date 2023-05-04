وزير داخلية الإقليم: يجب تطبيق اتفاق سنجار حتى يعود النازحين

2023/05/04 | 17:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك صرح وزير الداخلية بإقليم كردستان العراق ريبر احمد في مؤتمر صحفي ان تطبيق اتفاقية سنجار هو مفتاح لحل مشكلة النزوح و عودة النازحين.و قال احمد،”على الجهات التي تدعم عودة النازحين تهيئة الأوضاع و الأرضية لعودة النازحين”.و أشار الى ان،”يحب اخراج القوات الخارجة عن القانون من سنجار و الميليشيات”.

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