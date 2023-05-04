توزعوا على 12 وزارة.. قائمة بالمدراء المقالين من قبل السوداني

2023/05/04 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، توزيع المدراء العامين المقالين والبالغ عددهم 57 مديرا ضمن الوجبة الاولى للاعفاء بعد تقييمهم من قبل لجنة مختصة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “قائمة الإعفاء والتدوير التي شملت 57 مديراً عاماً توزعت كالاتي:

1- وزارة التربية وشُمل فيها 9 مديرين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).

2- وزارة الصحة وشُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).

3- وزارة الكهرباء وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين أصالة).

4- وزارة البيئة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

5- وزارة الموارد المائية وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين وكالة).

6- وزارة الاتصالات وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

7- وزارة الزراعة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

8- وزارة العمل وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

9- وزارة الهجرة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

10- وزارة المالية وشُمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 مدير عام وكالة).

11- وزارة الصناعة وشُمل فيها 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).

12- أمانة بغداد وشُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة)”.

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