الكشف عن خطة السوداني للتغيير.. 140 منصبا مهددا بالزوال في ثلاث وجبات

2023/05/04 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الخميس، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء تغييرات بنحو 140 منصبا في 3 وجبات متتالية.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”التغييرات في مناصب المدراء العاميين في 5 وزارات حكومية منها التربية ستعلن خلال ايام من الان وهي اولى التغييرات التي اعتمدتها حكومة السوداني” مؤكدا بان “هناك 3 وجبات متتالية ستطلق تباعا خلال الاسابيع القادمة”.

واضاف،ان” من 120-140 من المدراء العاميين ووكلاء وزارات والدرجات الخاصة سيشملهم التغيير وفق المعلومات المتاحة”، لافتا الى ان “كل التغييرات تجري وفق استمارات التقييم الشاملة بعيدا عن اي ضغوط سياسية”.

واشار الى انه” لاتوجد اي معارضة لتغييرات السوداني كون كل القوى داعمة للمنهاج الحكومي في اجراء اي تغييرات تسهم في تعزيز الاداء وتقديم الخدمات”.

وكان مجلس الوزراء وافق قبل يومين على اجراء اولى التغييرات في المناصب الحكومية لعدة وزارات من خلال إعفاء العشرات من المدراء العاميين”.

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