2023/05/04 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يؤكد حرص البرلمان على تشريع قوانين إصلاح القطاع الزراعي المركز الخبري الوطني.

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