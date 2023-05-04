2023/05/04 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بلغت نسبة البطالة في روسيا في مارس الماضي 3.5% عند الحد الأدنى التاريخي الذي سجله المؤشر في فبراير الماضي.وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في روسيا في مارس 2023 مستوى 2.609 مليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطالة في روسيا تنخفض إلى مستوى تاريخي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطالة في روسيا تنخفض إلى مستوى تاريخي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البطالة في روسيا تنخفض إلى مستوى تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).