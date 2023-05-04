الاتصالات تجهز لمنصة لتسجيل الابراج وتنظيمها

2023/05/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، المضي في اعداد منصة لتسجيل اصحاب الابراج، وتنظيم العلاقات بينهم وبين الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الوزيرة التقت بعدد من ممثلي اصحاب الابراج المزودين لخدمة الانترنت للمواطنين للاستماع الى ملاحظاتهم واراءهم والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم".

وكشفت الوزيرة خلال اللقاء عن "جهود الوزارة الجارية حالياً لاعداد منصة الكترونية لتسجيل اصحاب الابراج والعمل على تنظيم العلاقة بينهم وبين الوزارة ولاول مرة بأطر قانونية تحفظ حقوقهم والالتزامات الواجبة عليهم في الالتزام باسعار ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

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