وزيرة المالية توجه مصارف الوزارة كافة بتقديم كامل التسهيلات الازمة لاعتماد أجهزة POS

2023/05/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مصارف الوزارة كافة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لاعتماد أجهزة البيع الإلكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته (بغداد اليوم): "انسجاما مع المنهاج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بحث الوزارات على اعتماد اجهزة نقاط البيع POS، وجهت وزيرة المالية طيف سامي محمد مصارف الوزارة كافة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لاعتماد أجهزة البيع الإلكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجاناً وبفائدة صفر % ولمدة 6 أشهر إلى جانب تقديمها الدعم الفني واللوجستي ومختلف البرامجيات الداعمة للمشروع فضلاعن تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال".

وأضاف البيان، إن "حزمة التسهيلات تأتي في إطار رؤية وزارة المالية في اقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني POS بدل النقدي وتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى العراق كاقة، والتي من المؤمل انطلاقها بدءاً من تاريخ 1 حزيران 2023".

وتابعت الوزارة، إن "نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار وأصحاب المحال والمشاريع بقبول المدفوعات من عملائهم (الزبائن) حاملي أدوات الدفع الإلكتروني، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي".

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