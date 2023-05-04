زوار من دولة خليجية يتعرضون لحادث سير بالعراق ..ممثل السيستاني يتكفل بعلاجهم (صور)

2023/05/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى

التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن

تبنيه علاج عدد من الزائرين من مملكة

البحرين بعد تعرضهم لحادث سير.

وقال مسؤول اعلام القسم عماد الجشعمي في

حديث لوكالة نون الخبرية

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