الشيوعي العراقي يدعو الى تعديل رواتب واجور الموظفين والمتقاعدين

2023/05/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الشيوعي العراقي، مساندته

للتظاهرات المطلبية التي خرج بها

الموظفون قبل يومين مشدداً على أهمية

اجراء تعديلات قانونية في سلم رواتب

واجور الموظفين وانصاف شريحة

المتقاعدين.

وقال رائد فهمي سكرتير

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