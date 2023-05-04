الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 8

2023/05/04 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

والان نأتي الى حادثة مهمة تمثل قمة

العنف والإرهاب وهي مبايعة الأمام علي

لأبي بكر والتي كتب عنها التاريخ مئات

بل الأف الحوادث وكلها تناقض الواحدة

الأخرى.



والحقيقة والمهم أنه

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