شاهد كيف رد جون كيربي على اتهام روسيا لأمريكا بالضلوع في هجوم الكرملين

2023/05/04 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كيربي لمذيعتي CNN كيتلان كولينز وبوبي هارلو: "أود أن أقول لكما إن بيسكوف يكذب فحسب، أعني، من الواضح أنه ادعاء سخيف".

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