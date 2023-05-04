أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني

2023/05/04 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي، وردع أي عدوان ضد تايوان.

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