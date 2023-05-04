منصات البث التدفقي تتسبب في أزمة وجودية لكتّاب السيناريو بهوليوود

2023/05/04 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP كتاب سيناريو يشاركون في تحرك احتجاجي امام مقر نتفليكس في لوس أنجلوس في الثاني من أيار/مايو 2023 لوس انجليس (أ ف ب) – ضاق كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة ذرعاً بالمخاطر التي تهدد قطاعهم في عصر منصات البث التدفقي، وتتسبب لهم بـ”أزمة وجودية”، وخلف مظاهر هوليوود الاحتفالية البرّاقة، يعاني مؤلفو الأعمال السينمائية […]

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