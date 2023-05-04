البيت الأبيض يتهم الكرملين بالكذب حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات

2023/05/04 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 4-5-2023 (أ ف ب) – أكد متحدث باسم البيت الابيض الخميس أن الكرملين “يكذب” حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية على الكرملين أعلنت موسكو إحباطه الاربعاء.وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي لقناة ام اس ان بي سي “لا علاقة لنا بهذه القضية”، متهما المتحدث باسم الكرملين […]

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