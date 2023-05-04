2023/05/04 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، اليوم الخميس، عن اطلاق مشروعين مهمين للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من مرفق البيئة العالمي GEF، مؤكدا ان الحكومة العراقية قررت تخصيص نحو ٧ مليارات دولار لتنفيذ مشاريع متعددة ووضع الحلول لمجمل المشاكل البيئية اهمها التغيرات المناخية بموازنة ٢٠٢٣.وذكر […]

ظهرت المقالة وزير البيئة يعلن اطلاق مشروعين للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البيئة يعلن اطلاق مشروعين للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير البيئة يعلن اطلاق مشروعين للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).