‏رئيسا الوزراء والإقليم يبحثان الأوضاع السياسية والاقتصادية العامّة في البلاد

2023/05/04 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أهمية تكثيف جهود جميع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والإصلاحية.وذكر المكتب […]

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