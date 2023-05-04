2023/05/04 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط عملية الاستيلاء على آلاف قطع الأراضي وضبط 8 متورطين أقدموا على التلاعب والتزوير بإجراءات تمليك تلك القطع في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار.وذكرت دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية الاستيلاء على آلاف الأراضي في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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