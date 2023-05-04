الرافدين يعلن الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية

2023/05/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية في تربيتي الكرخ الاولى والرصافة والضرائب، مؤكدا العمل على تعميم التجربة على بقية دوائر الدولة.

وذكر المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "عملاً بالتوجيهات الحكومية بتفعيل أجهزة نقاط (POS)، يعلن مصرف الرافدين نجاح الإطلاق التجريبي لنظام الجباية الإلكترونية في دائرتي تربيتي الرصافة الأولى والكرخ الأولى، والهيئة العامة للضرائب؛ وبذلك يكون المصرف قد باشر بتنفيذ المرحلة الأولى من نظام الجباية الإلكترونية وإدخالها حيز التنفيذ".

وأكد المصرف بأنه "يعمل على تعميم هذه التجربة على بقية دوائر الدولة تباعاً بهدف مغادرة التعاملات المالية اليدوية وجباية الأموال إلكترونياً".

والجدير بالذكر أن "مصرف الرافدين بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية قررا منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، والبرامجيات الداعمة، وتدريب الكوادر الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023، وعلى عاتق مصرف الرافدين".

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