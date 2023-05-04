السوداني يرأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا للمياه

2023/05/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للمياه.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع ناقش الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات، حسب توقعات السنة المائية (2022- 2023)، ومتابعة التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في ما يخصّ ملف الشحة المائية وتداعياتها، وأهمّ ما تمّ التوصل إليه في هذا الملف الحيوي، فضلاً عن مناقشة الدراسة الستراتيجية الخاصة بموارد المياه".

واضاف البيان، ان "الاجتماع شهد مناقشة الخطط الحكومية لمواجهة شحة المياه والتخفيف من آثارها، وتضافر جهود المؤسسات جميعاً لتنفيذها".

وحضر الاجتماع وزيرا الموارد المائية والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وممثلو عدد من المؤسّسات الحكومية، كما تمت استضافة رئيس مجلس محافظة أربيل، ونائب المحافظ ومدير عام السدود في إقليم كردستان العراق، بحسب البيان.

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