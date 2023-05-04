الإقليم يبدأ بخطوة حصر السلاح ومصادرة غير المرخص

2023/05/04 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الأسايش والبيشمركة في برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم وعبر وزارة الداخلية بدأت بحملة لحصر السلاح ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في الإقليم.

وقال مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل فأن أي شخص يحمل السلاح من دون رخصة سيتعرض لعقوبة القانونية".

وأضاف أن "أي شخص يحمل السلاح سيتعرض لعقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية بحدود 3 ملايين دينار، لأنه في الفترة الأخيرة زادت حوادث القتل والنزاعات وهذا الأمر غير مقبول".

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