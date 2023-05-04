النزاهة: احباط عملية الاستيلاء على آلاف قطع الأراضي في الأنبار

2023/05/04 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، إحباط عملية استيلاء على

الآلاف من قطع الأراضي في الأنبار وضبط 8

من المتورطين.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان

صحفي أن "العمليَّة تم تنفيذها بموجب

مذكرة

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