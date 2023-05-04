2023/05/04 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت لجنة الانضباط في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، الخميس، إلى أقوال

مدرب مصافي الوسط علي مجيد، والمتعلقة

بمباراة فريقي مصافي الوسط والميناء

ضمن دوري الدرجة الأولى والتي انتهت

بفوز الميناء 3 – 0 وتأه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتهام ناديه بييع مباراة.. الاتحاد العراقي يستمع لمدرب مصافي الوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتهام ناديه بييع مباراة.. الاتحاد العراقي يستمع لمدرب مصافي الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).