2023/05/04 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية،

القبض على رجل وزوجته حاولا بيع طفليهما

مقابل تحقيق الربح المادي.

وأكدت الوكالة في بيان عبر منصة فيسبوك،

تلقيها معلومات عن وجود

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