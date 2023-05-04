الرافدين يعلن الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية في ثلاث مؤسسات

2023/05/04 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، نجاح الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية في تربيتي الكرخ الاولى والرصافة والضرائب.

وذكر اعلام المصرف في بيان أن "الإطلاق التجريبي لنظام الجباية الإلكترونية نجح في دائرتي تربيتي الرصافة الأولى والكرخ الأولى، والهيئة العامة للضرائب؛ وبذلك يكون المصرف قد باشر بتنفيذ المرحلة الأولى من نظام الجباية الإلكترونية وإدخالها حيز التنفيذ".

وأكد أن المصرف أنه "يعمل على تعميم هذه التجربة على بقية دوائر الدولة تباعاً بهدف مغادرة التعاملات المالية اليدوية وجباية الأموال إلكترونياً".

وأشار الى أن "مصرف الرافدين بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية أصدر قررا منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، والبرامجيات الداعمة، وتدريب الكوادر الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023، وعلى عاتق مصرف الرافدين".

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