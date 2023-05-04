2023/05/04 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ايجاد "حلول جذرية" للمشاكل بين بغداد وأربيل.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية العامّة في البلاد، وعدد من الملفات على المستوى الوطني، وأهمية تكثيف جهود جميع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والإصلاحية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "الأولويات في منهج العمل الحكومي، التي تأخذ بعين الاهتمام تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، في جميع محافظات العراق، وفقاً لتطلعاتهم، وبما يعزّز الاستقرار والتنمية الشاملة المتكاملة".

وشهد الاجتماع "استعراض التقدم وما أُنجز في مسار حلّ المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يوفّر حلولاً جذرية تخفف، في النهاية، عن كاهل المواطنين، وتدعم العمل المشترك وفقاً للدستور، ومصلحة أبناء شعبنا، في جميع أرجاء العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع بارزاني ايجاد "حلول جذرية" للمشاكل بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع بارزاني ايجاد "حلول جذرية" للمشاكل بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).