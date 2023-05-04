المالية توجه مصارفها بتسهيل اعتماد اجهزة الدفع الالكتروني مجانا

2023/05/04 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجهت وزارة المالية، الخميس، مصارفها بتسهيل اعتماد اجهزة الدفع الالكتروني للقطاع العام والخاص مجانا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير المالية طيف سامي محمد ، وجهت مصارف الوزارة كافة على تقديم كامل التسهيلات اللازمة لاعتماد اجهزة البيع الالكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجانا، وبفائدة صفر % ولمدة ٦ اشهر ، الى جانب تقديمها الدعم الفني واللوجستي ومختلف البرامجيات الداعمة للمشروع فضلاعن تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال".

وأضافت، أن "حزمة التسهيلات تأتي في اطار رؤية وزارة المالية ممثلة بوزير المالية ، في اقتناء اجهزة الدفع الالكتروني POS بدل النقدي وتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى العراق كافة، والتي من المؤمل انطلاقها بدءاً من تاريخ 1 حزيران 2023".

وأشارت الى ان "نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار واصحاب المحال والمشاريع بقبول المدفوعات من عملائهم (الزبائن) حاملي أدوات الدفع الإلكترونية، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي ".

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