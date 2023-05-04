2023/05/04 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيشاور (باكستان-(أ ف ب) – قتل سبعة أشخاص هم خمسة أساتذة واثنان من العمال، جراء إطلاق نار في مدرسة بشمال غرب باكستان يرتبط بتوتر مذهبي بين السنّة والشيعة، وفق ما أفادت مصادر حكومية وأخرى في الشرطة.وقال قائد الشرطة في إقليم كورم بالمناطق القبلية محمد عمران لوكالة فرانس برس “عندما دخل المهاجِمان (المدرسة)، قاما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتل في المدارس ينتقل الى باكستان.. خمسة أساتذة بين الضحايا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتل في المدارس ينتقل الى باكستان.. خمسة أساتذة بين الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).