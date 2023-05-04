الانبار: إحباط عملية استيلاء على الآلاف من قطع الأراضي وضبط 8 من المتورطين

2023/05/04 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمال الإجراءات القانونيَّة بحقهم، وتقرير مصيرهم.

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