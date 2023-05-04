2023/05/04 | 18:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xGlUbibggjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يشارك في "منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يشارك في "منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).